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Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la mer en Germasogeia, Chypre

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3 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Germasogeia, Chypre
Villa de 6 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
Une résidence de luxe contemporaine conçue pour la vie familiale moderne Située dans l'un d…
$8,063
par mois
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Maison 5 chambres dans Germasogeia, Chypre
Maison 5 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 315 m²
Cette belle villa (finissante maintenant) est dans la zone exclusive de Kalogyri offrant une…
$17,211
par mois
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Maison 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Maison 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Une propriété magnifiquement rénovée dans la zone verte très recherchée, offrant une vue imp…
$6,655
par mois
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Mazur EstateMazur Estate
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