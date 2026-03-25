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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en Germasogeia, Chypre

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Bureau 225 m² dans Germasogeia, Chypre
Bureau 225 m²
Germasogeia, Chypre
Surface 225 m²
Bureaux modernes de luxe au cœur de la zone d'affaires, construction résistant aux trembleme…
$12,676
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Fox Smart Estate Agency
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