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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec piscine en Germasogeia, Chypre

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Appartement 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 113 m²
Sol 10
$8,138
par mois
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Agence
John Taylor Cyprus
Langues
English, Русский, Dutch
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