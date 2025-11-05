Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Germasogeia, Chypre

11
Appartement 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,453
par mois
Appartement 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Available for rent, this stylish used apartment offers comfortable living in the sought-afte…
$3,135
par mois
Appartement 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,484
par mois
Appartement 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,877
par mois
Appartement 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,903
par mois
Appartement 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Beautiful 3-Bedroom Apartment in Limassol with Spectacular Sea View ✔️This apartment, wit…
$2,903
par mois
Appartement 5 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 5 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 315 m²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
par mois
Appartement 4 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 4 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 275 m²
This stunning 4-bedroom home is now available for rent. Spanning an impressive 275 square me…
$7,548
par mois
