avec jardin Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Germasogeia, Chypre

11 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,30M
Duplex 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
This spacious 2-bedroom duplex is housed in a small new-build block of only four 2-bedroom u…
$545,504
Duplex 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$748,054
Duplex 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Duplex 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,95M
Duplex 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
Welcome to the pinnacle of modern designer living in Limassol's most sought-after boutique c…
$1,84M
Estate Service 24Estate Service 24
Duplex 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Duplex 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
This 2-bedroom duplex is housed in a small new-built block of only four 2-bedroom units in G…
$521,336
Duplex 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
Welcome to the pinnacle of modern designer living in Limassol's most sought-after boutique c…
$1,85M
Atlas PropertyAtlas Property
Duplex 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Duplex 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Duplex 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
