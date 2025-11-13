Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Episkopi Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Episkopi Municipality, Chypre
Maison 3 chambres
Episkopi Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$4,413
par mois
