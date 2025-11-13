Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Episkopi Municipality, Chypre

Maison 3 chambres dans Episkopi Municipality, Chypre
Maison 3 chambres
Episkopi Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$1,16M
Maison 6 chambres dans Episkopi Municipality, Chypre
Maison 6 chambres
Episkopi Municipality, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Lovely six bedroom detached house in Episkopi is available now. . It has internal covered a…
$592,217
