Loyer mensuel de magasins en East Paphos Municipality, Chypre

2 propriétés total trouvé
Boutique 30 m² dans Yeroskipou, Chypre
Boutique 30 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Available for rent is a well-amaintained shop offering 50 m² of internal spacee, situated rc…
$1,271
par mois
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Boutique 50 m² dans Yeroskipou, Chypre
Boutique 50 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
For rent: Available from 25th of November. Are you looking for the perfect space to star…
$863
par mois
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
