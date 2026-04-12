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Loyer mensuel de propriétés commerciales en East Paphos Municipality, Chypre

Yeroskipou
4
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4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 230 m² dans Yeroskipou, Chypre
Propriété commerciale 230 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 230 m²
À louer: Explorez ce spacieux bâtiment industriel à louer à Geroskipou, idéal pour les entr…
$3,213
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Bureau 96 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 96 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Disponible à la location est un bureau bien entretenu situé dans le quartier animé de Gerosk…
$1,001
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Propriété commerciale 270 m² dans Yeroskipou, Chypre
Propriété commerciale 270 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 270 m²
À louer: Découvrez ce spacieux bâtiment industriel à louer à Geroskipou, offrant 270m2 d'es…
$3,442
par mois
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Bureau 48 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 48 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Disponible à la location est un bureau bien entretenu situé dans le quartier animé de Gerosk…
$530
par mois
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