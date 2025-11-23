Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Paphos Municipality
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en East Paphos Municipality, Chypre

Yeroskipou
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Konia, Chypre
Appartement 3 chambres
Konia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
For rent: A spacious three bedroom and one office room semi-detached house in the highly s…
$1,613
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 3 chambres dans Konia, Chypre
Appartement 3 chambres
Konia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
For rent: A spacious ground-floor residence in the highly desirable and peaceful area of K…
$4,953
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en East Paphos Municipality, Chypre

avec Vue sur la mer