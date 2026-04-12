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Entrepôts à vendre en East Paphos Municipality, Chypre

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Entrepôt 960 m² dans Timi, Chypre
Entrepôt 960 m²
Timi, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 960 m²
Entrepôt commercial à vendre – Timi, Paphos. Possibilité de location à long terme (99 ans) E…
$726,577
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Entrepôt 424 m² dans Yeroskipou, Chypre
Entrepôt 424 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 424 m²
entrepôt industriel situé dans la zone industrielle de Geroskipou, offrant un total de 424 m…
$418,410
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