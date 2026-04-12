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Bureaux à vendre en East Paphos Municipality, Chypre

propriété commerciale
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4 propriétés total trouvé
Bureau 64 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 64 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 64 m²
Un développement contemporain mixte dans la région de Geroskipou, Paphos. Il se compose de 2…
$322,337
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Bureau 79 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 79 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 79 m²
Sol 1/2
À vendre est un excellent bureau dans la phase de planification dans la région de Geroskipou…
$408,002
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Bureau 50 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 50 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 50 m²
Sol 2/2
A vendre: Une belle opportunité d'acheter un bureau comme prévu au deuxième étage d'un bâtim…
$326,402
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Bureau 96 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 96 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 96 m²
Un développement contemporain mixte dans la région de Geroskipou, Paphos. Il se compose de 2…
$402,921
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