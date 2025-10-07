Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre
  3. Dromolaxiá
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Dromolaxiá, Chypre

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Maison 3 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
This brand-new detached house is located in the quiet area of Dromolaxia, just 3 minutes fro…
$1,875
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Maison 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Maison 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
A modern villa for rent in Dromolaxia area, very close to the beach. The house is full furni…
$2,561
par mois
