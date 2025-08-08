Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Demos Polis Chrysochous, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Pólis, Chypre
Villa 4 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
UNIQUEMENT AU PET • Situé sur un complexe fermé, avec une plage de sable, • La propriété off…
$3,204
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller