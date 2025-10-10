Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Larnakas
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Demos Larnakas, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans district de Lárnaca, Chypre
Maison de ville 3 chambres
district de Lárnaca, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Nombre d'étages 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Larnakas, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller