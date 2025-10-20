Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Dromolaxias Meneou
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Demos Dromolaxias Meneou, Chypre

8 propriétés total trouvé
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Estate Service 24Estate Service 24
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio dans Tersefanou, Chypre
Studio
Tersefanou, Chypre
Surface 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Demos Dromolaxias Meneou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller