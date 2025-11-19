Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Akama
  4. Location longue durée
  5. Bungalow
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien un bungalow avec vue sur la montagne en Demos Akama, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Péyia, Chypre
Bungalow 3 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Akama, Chypre

avec Jardin