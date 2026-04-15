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Demeures à vendre en Demos Akama, Chypre

1 propriété total trouvé
Manoir 2 chambres dans Péyia, Chypre
Manoir 2 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
This two-storey maisonette is located in Peyia, Paphos, in a quiet yet highly convenient res…
$141,528
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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