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Immobilier commercial en Demos Akama, Chypre

Péyia
4
Koinoteta Kissonergas
3
7 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Péyia, Chypre
Propriété commerciale
Péyia, Chypre
Nombre d'étages 4
Un bâtiment commercial situé dans le quartier de Coral Bay à Pegeia, Paphos, à proximité de …
$1,84M
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VIDI GROUP
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Boutique 52 m² dans Péyia, Chypre
Boutique 52 m²
Péyia, Chypre
Surface 52 m²
Cet emplacement unique est situé au cœur de l'une des destinations touristiques les plus fré…
$431,096
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Fox Smart Estate Agency
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Hôtel 2 000 m² dans Kissonerga, Chypre
Hôtel 2 000 m²
Kissonerga, Chypre
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 3
Situé dans l'un des quartiers les plus pittoresques et historiques de Paphos, à Chypre, nos …
$4,43M
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Autre 2 000 m² dans Kissonerga, Chypre
Autre 2 000 m²
Kissonerga, Chypre
Surface 2 000 m²
This well-presented hotel apartment is situated in a tranquil location in the village of Kis…
$4,50M
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Fox Smart Estate Agency
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Maison des revenus 1 381 m² dans Kissonerga, Chypre
Maison des revenus 1 381 m²
Kissonerga, Chypre
Surface 1 381 m²
Le complexe d'appartements, maisons et villas, situé dans le petit village côtier de Kissone…
$5,23M
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Restaurant dans Péyia, Chypre
Restaurant
Péyia, Chypre
$497,486
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Autre 490 m² dans Péyia, Chypre
Autre 490 m²
Péyia, Chypre
Surface 490 m²
Une occasion rare d'acquérir un bâtiment commercial entièrement reconstruit (2022) au coeur …
$1,84M
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