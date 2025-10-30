Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nice two bedroom apartment with stylish design located in Trachoni is available now. It has …
$1,742
par mois
Appartement 5 chambres dans Trachoni, Chypre
Appartement 5 chambres
Trachoni, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,529
par mois
Appartement dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement
Trachoni Municipality, Chypre
Surface 1 000 m²
Warehouse located in Trachoni in Limassol is available now. It has covered area 1000 square …
$1,045
par mois
