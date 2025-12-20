Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agia Napa Municipality
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Agia Napa Municipality, Chypre

propriété commerciale
12
hôtels
3
immeubles de placement
3
Boutique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Boutique 774 m² dans Avgórou, Chypre
Boutique 774 m²
Avgórou, Chypre
Surface 774 m²
A ground floor shop with a basement for sale located in Avgorou, Famagusta. The basement inc…
$287,713
Laisser une demande
Boutique 300 m² dans Sotíra, Chypre
Boutique 300 m²
Sotíra, Chypre
Surface 300 m²
Amazing Restaurant-Cypriot tavern à vendre dans le village de Sotira avec une grande réputat…
$542,875
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller