Entreprise à vendre en Comitat de Zadar, Croatie

2 propriétés total trouvé
Entreprise établie 1 000 000 m² dans Opcina Sali, Croatie
Entreprise établie 1 000 000 m²
Opcina Sali, Croatie
Surface 1 000 000 m²
Terrain d'environ 100 hectares avec possibilité de construire des maisons de vacances et de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
BUSINESS FOR SALE, YACHT MARINE, CROATIA. dans Veli Iz, Croatie
BUSINESS FOR SALE, YACHT MARINE, CROATIA.
Veli Iz, Croatie
Sur une île au nord-ouest de Zadar, en Croatie, une entreprise en activité (marina) est à ve…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
