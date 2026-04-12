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Bureaux à vendre en Comitat de Zadar, Croatie

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1 propriété total trouvé
Bureau 765 m² dans Pasman, Croatie
Bureau 765 m²
Pasman, Croatie
Surface 765 m²
Nombre d'étages 1
CODE ID: 2835
$517,137
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
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