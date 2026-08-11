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Propriétées résidentielles à vendre en Comitat de Vukovar-Syrmie, Croatie

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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Privlaka, Croatie
Appartement 3 chambres
Privlaka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 143-7
$692,294
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Comitat de Vukovar-Syrmie, Croatie

Bon marché
Luxe
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