Entreprise à vendre en Vodnjan, Croatie

1 propriété total trouvé
READY BUSINESS dans Vodnjan, Croatie
READY BUSINESS
Vodnjan, Croatie
Surface 25 000 m²
PrêtTerrain avec une centrale solaire prête à l'emploi (connectée). Centrale solaire 2,2 MW,…
$3,75M
