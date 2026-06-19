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Vue sur la mer Maisons à vendre en Town of Rab, Croatie

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villas
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12 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Banjol, Croatie
Maison 3 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 165 m²
Nombre d'étages 1
Dans l'un des quartiers les plus paisibles de Banjol, cette élégante villa moderne allie con…
$613,217
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Maison 3 chambres dans Banjol, Croatie
Maison 3 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Nombre d'étages 1
Dans le village de Barbat sur l'île de Rab, une belle maison est proposée à la vente, située…
$613,217
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Maison 4 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 4 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 532 m²
Nombre d'étages 3
Cette belle maison individuelle, construite en 2015 avec une documentation de bâtiment compl…
$976,815
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Maison 4 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 4 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
Une belle maison familiale est à vendre à Barbat, situé dans un endroit paisible et attrayan…
$705,990
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Maison 7 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 7 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Une maison est à vendre dans un endroit attrayant et paisible sur l'île de Rab, idéal pour l…
$896,371
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Maison dans Banjol, Croatie
Maison
Banjol, Croatie
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
Sur la belle île de Rab, dans un environnement paisible et naturel, il y a une maison sur tr…
$702,467
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TekceTekce
Maison 2 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Île de Rab, Barbat – une nouvelle maison avec une oliveraie est à vendre. La maison a une su…
$320,625
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Maison 12 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 12 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 9
Surface 500 m²
Une villa individuelle est à vendre à Barbat sur l'île Rab, avec une surface habitable total…
$1,38M
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Villa 3 chambres dans Barbat, Croatie
Villa 3 chambres
Barbat, Croatie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Une occasion exceptionnelle dans l'île de Rab, Croatie – Nous vous présentons une maison rem…
$764,636
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison 2 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Ile de Rab, Barbat – une villa moderne avec piscine est à vendre, situé à seulement 70 mètre…
$808,818
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Maison 6 chambres dans Banjol, Croatie
Maison 6 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 395 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est une villa urbaine moderne située dans un endroit calme au sommet des collines, …
$2,03M
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Maison 3 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 3 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Ile de Rab, Barbat – une jolie maison mitoyenne à vendre dans un emplacement central, avec u…
$345,907
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