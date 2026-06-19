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Maisons avec garage à vendre en Town of Rab, Croatie

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villas
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2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 4 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 532 m²
Nombre d'étages 3
Cette belle maison individuelle, construite en 2015 avec une documentation de bâtiment compl…
$976,815
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Maison 2 chambres dans Barbat, Croatie
Maison 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Ile de Rab, Barbat – une villa moderne avec piscine est à vendre, situé à seulement 70 mètre…
$808,818
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