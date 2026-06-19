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Vue sur la mer Appartements à vendre en Town of Rab, Croatie

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Appartement 3 chambres dans Banjol, Croatie
Appartement 3 chambres
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Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
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Un appartement spacieux à vendre situé dans le quartier de Banjol sur l'île de Rab, avec une…
$526,085
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Appartement 3 chambres dans Supetarska Draga, Croatie
Appartement 3 chambres
Supetarska Draga, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 180 m²
Nombre d'étages 4
Opportunité unique – Appartement en front de mer spacieux sur l'île de Rab Dans la zone pai…
$517,137
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Appartement 1 chambre dans Barbat, Croatie
Appartement 1 chambre
Barbat, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
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Un appartement est à vendre au premier étage d'un immeuble résidentiel de haute qualité cons…
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 2 chambres dans Town of Rab, Croatie
Appartement 2 chambres
Town of Rab, Croatie
Chambres 2
Surface 49 m²
Sur l'île de Rab, un charmant appartement est à vendre avec un grand espace extérieur, un pa…
$344,221
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Appartement 1 chambre dans Barbat, Croatie
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Appartement 2 chambres dans Barbat, Croatie
Appartement 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement neuf au 1er étage est à vendre dans la colonie de Barbat, avec une surface ne…
$275,807
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TekceTekce
Appartement 3 chambres dans Banjol, Croatie
Appartement 3 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un penthouse de luxe dans une villa urbaine moderne, situé sur une colline, à s…
$811,331
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Appartement 3 chambres dans Banjol, Croatie
Appartement 3 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 2
Dans une partie calme et verdoyante de Banjol sur l'île de Rab, à seulement 250 mètres de la…
$763,065
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Appartement 1 chambre dans Banjol, Croatie
Appartement 1 chambre
Banjol, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 2
Dans une partie calme et extrêmement attractive de Banjole sur l'île de Rab, à seulement 5 m…
$260,292
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Appartement 2 chambres dans Barbat, Croatie
Appartement 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement dans un immeuble nouvellement construit est à vendre à Barbat sur Rab, situé …
$298,790
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Appartement 4 chambres dans Barbat, Croatie
Appartement 4 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Nombre d'étages 3
A vendre est un appartement spacieux et de qualité exceptionnelle à Barbat, sur l'île de Rab…
$689,516
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Appartement 2 chambres dans Banjol, Croatie
Appartement 2 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement moderne dans un nouveau bâtiment est à vendre, situé dans une partie calme du…
$280,032
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