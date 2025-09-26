Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat de Šibenik-Knin
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Comitat de Šibenik-Knin, Croatie

1 propriété total trouvé
Duplex 8 chambres dans Opcina Rogoznica, Croatie
Duplex 8 chambres
Opcina Rogoznica, Croatie
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 639 m²
Nombre d'étages 2
🌟 VILLA EXCLUSIVE IM HERZEN DALMATIENS – ROGOZNICA (STIVAŠNICA) 🌟Nouveau bâtiment de luxe av…
$1,81M
Vendeur particulier
Langues
Deutsch, Slovenščina, Italiano, Hrvatski
