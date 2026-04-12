Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat de Primorje-Gorski Kotar
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

3 propriétés total trouvé
Bureau 150 m² dans Opcina Matulji, Croatie
Bureau 150 m²
Opcina Matulji, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
Un espace commercial est disponible à la location à Matulji, situé dans un hall spacieux et …
$2,069
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Bureau 120 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 120 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 120 m²
Rijeka, city center – office space for rent in a business building with an elevator, with a …
$1,954
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Bureau 87 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 87 m²
Grad Rijeka, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Nombre d'étages 5
An exclusive office space of 87.02 m² is available for rent, located in a well-preserved Aus…
$2,298
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller