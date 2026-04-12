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Loyer mensuel de Maisons en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

Opcina Kostrena
6
10 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 5 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 202 m²
Nombre d'étages 1
Luxury House for Rent – 202 m² on a 1,060 m² Plot with Pool and Auxiliary Building A luxurio…
$5,171
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Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
We mediate the rental of a luxury semi-detached house located in a მშვიდ and prestigious are…
$4,051
par mois
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Maison 4 chambres dans Veprinac, Croatie
Maison 4 chambres
Veprinac, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Veprinac, a charming house with a special layout with a heated pool and a beautiful panorami…
$4,022
par mois
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Dans une partie paisible et très recherchée de Kostrena, dans la région de Žuknica, une vill…
$4,942
par mois
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Maison 4 chambres dans Opcina Moscenicka Draga, Croatie
Maison 4 chambres
Opcina Moscenicka Draga, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 219 m²
Nombre d'étages 2
Niché dans une partie paisible de Mošćenička Draga, cette villa nouvellement construite offr…
$5,171
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Maison dans Opcina Matulji, Croatie
Maison
Opcina Matulji, Croatie
Surface 403 m²
Nombre d'étages 3
A luxurious villa with a pool is available for rent in Matulji, classified with 5 stars. The…
$4,016
par mois
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Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
In our offer, we have a semi-detached villa for long-term rent in a newly built property wit…
$3,448
par mois
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Maison 6 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 6 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
ID CODE: 2343
$5,746
par mois
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Maison 8 chambres dans Pobri, Croatie
Maison 8 chambres
Pobri, Croatie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
ID CODE: 2344
$5,171
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
A spacious family home for rent in Kostrena, located in a quiet, well-maintained neighborhoo…
$4,022
par mois
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