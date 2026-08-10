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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
CODE ID: 144-3
$1,161
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
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English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
CODE ID: 144-4
$1,045
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
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