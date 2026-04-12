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Loyer mensuel de appartements en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

Grad Rijeka
25
Grad Opatija
5
Opcina Viskovo
3
Grad Kastav
3
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52 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Nombre d'étages 8
Un appartement orienté sud est à louer à Podmurvice, près de plusieurs facultés, avec une be…
$641
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Dans la zone de Brašćine, un confortable appartement d'une chambre avec une grande terrasse …
$919
par mois
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Appartement 2 chambres dans Marcelji, Croatie
Appartement 2 chambres
Marcelji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 3
A modern two-bedroom apartment of 85 m² is available for rent in Marčelji, in a peaceful and…
$1,264
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A luxurious apartment for rent on the first floor of a two-story villa in Martinkovac, with …
$2,295
par mois
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Appartement 1 chambre dans Lovran, Croatie
Appartement 1 chambre
Lovran, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Lovran, we are mediating in the long-term rental of a modern, brand new apartment for long-t…
$1,954
par mois
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Appartement 1 chambre dans Kostrena, Croatie
Appartement 1 chambre
Kostrena, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 1
A beautiful two-bedroom apartment of 55 m² is available for rent in a quiet area of Kostrena…
$1,262
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 4
A modern, fully equipped apartment is available for rent in Zamet, in a newly built building…
$1,839
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
KANTRIDA – ONE-BEDROOM APARTMENT WITH LIVING ROOM, 50 m² – LONG-TERM RENTAL We offer a one-…
$1,839
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Nombre d'étages 5
A two-bedroom apartment with living room, 76 m² with balcony, is available for rent in the v…
$1,724
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Nombre d'étages 3
For rent: a spacious and fully furnished 3-bedroom apartment with living room (3BR + LR) in …
$1,606
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 5
Rijeka, City Center – Fully Furnished Apartment for Rent A fully equipped and furnished apar…
$1,494
par mois
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Appartement 3 chambres dans Opcina Jelenje, Croatie
Appartement 3 chambres
Opcina Jelenje, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Podhum – Rent of a newly renovated three-bedroom apartment with living room, 85 m² A modern…
$1,839
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 5
ID CODE: 2366
$4,022
par mois
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Appartement 3 chambres dans Krk, Croatie
Appartement 3 chambres
Krk, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
ID CODE: 2428
$1,322
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Located in Opatija, just 800 meters from Lipovica Beach and less than 1 km from Škrbići Beac…
$1,262
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
A luxurious three-room apartment of 118 m² is for rent in Kostrena. Located on the ground fl…
$1,836
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 4
A luxurious apartment is available for rent in the center of Rijeka, near the theater. The a…
$2,298
par mois
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Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Ičići, spacieux appartement de trois chambres avec une belle vue, situé au 1er étage d'un bâ…
$2,298
par mois
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Appartement 2 chambres dans Krk, Croatie
Appartement 2 chambres
Krk, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
ID CODE: 2427
$1,322
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Gornja Vežica – One-Bedroom Apartment with Living Room and Terrace for Rent We are mediatin…
$1,149
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
CODE ID: 2938
$1,609
par mois
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Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Available for long-term rent: a spacious 3-bedroom apartment located on the second floor of …
$2,069
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
A spacious apartment is available for long-term rent in the Srdoči neighborhood, located on …
$1,034
par mois
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Appartement 3 chambres dans Opcina Matulji, Croatie
Appartement 3 chambres
Opcina Matulji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
Dans le quartier calme de Mučići, à seulement 10 minutes en voiture d'Opatija, un appartemen…
$2,873
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Un bel appartement de 61 m2 est à louer à distance de marche de Korzo. Il se compose d'une c…
$1,102
par mois
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Appartement 4 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
ID CODE: 2345
$2,241
par mois
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Appartement 2 chambres dans Marinici, Croatie
Appartement 2 chambres
Marinici, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Fully equipped and furnished apartment of 100 m², with a spacious 30 m² terrace offering a s…
$1,322
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Nombre d'étages 4
For long-term rent: a spacious apartment of 104 m² with two bathrooms and an additional toil…
$1,609
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 4
A smart and spacious two-bedroom apartment with a living room, covering 72 m², is available …
$1,724
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 11
A beautifully furnished 2-bedroom apartment with living room (2BR + LR), 63 m² – fully furni…
$1,149
par mois
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