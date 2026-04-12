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Bureaux à vendre en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

Grad Rijeka
4
7 propriétés total trouvé
Bureau 1 000 m² dans Cedanj, Croatie
Bureau 1 000 m²
Cedanj, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 2
A spacious hospitality-residential property is for sale, located in the heart of Gorski Kota…
$459,678
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Bureau 118 m² dans Crikvenica, Croatie
Bureau 118 m²
Crikvenica, Croatie
Nombre de salles de bains 3
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Restaurant for sale in Crikvenica – attractive location near the center and the beach For sa…
$632,057
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Bureau 24 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 24 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 24 m²
A newly renovated commercial space in the city center is for sale, located on the ground flo…
$122,964
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Bureau 44 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 44 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 44 m²
Commercial space for sale in Marčeljeva Draga, Rijeka, with an area of 44 m². Located on the…
$89,637
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Bureau 93 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 93 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 93 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de Rijeka, dans un endroit exceptionnellement attrayant et très fréquenté, un …
$286,149
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Bureau 113 m² dans Grad Kastav, Croatie
Bureau 113 m²
Grad Kastav, Croatie
Surface 113 m²
Nombre d'étages 3
CODE ID: 2904
$358,549
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Bureau 80 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 80 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 80 m²
A commercial space is for sale in the quiet and attractive area of Rijeka, Marčeljeva Draga.…
$163,186
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