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Hôtels à vendre en Comitat d'Osijek-Baranja, Croatie

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HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park dans Lug, Croatie
HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park
Lug, Croatie
Surface 1 339 m²
Nombre d'étages 2
Une opportunité qui vient rarement sur le marché: un hôtel de luxe avec un classement 4 étoi…
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