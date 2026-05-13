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Maisons Piscine à vendre en Comitat de Lika-Senj, Croatie

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Grad Novalja
18
Grad Senj
8
Opcina Plitvicka Jezera
3
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Stara Novalja, Croatie
Maison 3 chambres
Stara Novalja, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 104 m²
Nous sommes heureux de vous présenter cette belle villa récemment construite avec une piscin…
$681,127
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
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villas

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avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
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