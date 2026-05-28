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Maisons avec garage à vendre en Kraljevica, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Kraljevica, Croatie
Maison 6 chambres
Kraljevica, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Une maison à vendre à Kraljevica, située dans une charmante ville côtière, actuellement en p…
$536,674
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
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