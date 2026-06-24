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Maisons avec garage à vendre en Comitat de Karlovac, Croatie

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Grad Ozalj
10
Grad Karlovac
9
Karlovac
5
Opcina Rakovica
4
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1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Opcina Krnjak, Croatie
Maison 1 chambre
Opcina Krnjak, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Une belle maison en bois est à vendre à Velika Crkvina, situé dans un cadre paisible et pitt…
$159,324
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Caractéristiques des propriétés en Comitat de Karlovac, Croatie

avec Terrasse
Bon marché
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