Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat d'Istrie
  4. Commercial
  5. Maison des revenus

Immeuble d'appartements à vendre en Comitat d'Istrie, Croatie

propriété commerciale
208
hôtels
176
immeubles de placement
13
entreprise prête
4
Maison des revenus Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Maison des revenus dans Opcina Fazana, Croatie
Maison des revenus
Opcina Fazana, Croatie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison des revenus dans Grad Pula, Croatie
Maison des revenus
Grad Pula, Croatie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Nombre d'étages 2
PULA – MÉDULINE Villa avec 5 appartements – top meubles, piscine et 200 m à la mer à Nobelv…
$1,08M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller