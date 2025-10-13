Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat d'Istrie
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en Comitat d'Istrie, Croatie

Bungalow Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Opcina Svetvincenat, Croatie
Bungalow 3 chambres
Opcina Svetvincenat, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
VÉHICULEBungalow moderne – confort de vie onirique sur 150m2 avec piscine et jardin panorami…
$634,754
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Opcina Barban, Croatie
Bungalow 3 chambres
Opcina Barban, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
SVENTVINCENAT – BARBANnouveau bungalow 102m2 avec piscineISTRIA – CROATIE Notre nouveau proj…
$373,109
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Comitat d'Istrie, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller