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Maisons à vendre en Gramalj, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Opcina Skrad, Croatie
Maison 4 chambres
Opcina Skrad, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 270 m²
CODE ID: 131-36
$740,685
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Gramalj, Croatie

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