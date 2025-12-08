Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Trogir
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Garage

Penthouses avec garage à vendre en Grad Trogir, Croatie

Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Grad Trogir, Croatie
Penthouse 3 chambres
Grad Trogir, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 3/3
Penthouse de luxe en duplex au deuxième étage, grande terrasse, 2 places de parking, piscine…
$728,202
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 2 chambres dans Grad Trogir, Croatie
Penthouse 2 chambres
Grad Trogir, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Penthouse A6 avec terrasse sur le toit, vue, garage, à proximité de la plage L'immeuble r…
$533,440
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller