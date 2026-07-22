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Vue sur la mer Maisons à vendre en Grad Senj, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Grad Senj, Croatie
Maison 5 chambres
Grad Senj, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 137-108
$431,497
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
Langues
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