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Maisons avec garage à vendre en Grad Pazin, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Grad Pazin, Croatie
Maison 4 chambres
Grad Pazin, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 310 m²
Nombre d'étages 1
CODE ID: 134-160
$786,266
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
Langues
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