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Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la mer en Grad Opatija, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Veprinac, Croatie
Maison 4 chambres
Veprinac, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Veprinac, une maison de charme avec une disposition spéciale avec une piscine chauffée et un…
$4,022
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
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