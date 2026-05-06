Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Opatija
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Grad Opatija, Croatie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement meublé de luxe pour une location à long terme est disponible à Opatija, dans …
$3,448
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Disponible pour une location à long terme: un appartement spacieux de 3 chambres situé au de…
$2,069
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Ičići, spacieux appartement de trois chambres avec une belle vue, situé au 1er étage d'un bâ…
$2,298
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Un spacieux appartement de trois chambres est disponible pour une location à long terme à Ič…
$2,069
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller