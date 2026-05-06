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Appartements avec garage à vendre en Grad Opatija, Croatie

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Appartement 3 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 243 m²
Nombre d'étages 3
Nous offrons un nouveau penthouse dans le centre même d'Opatija. Situé dans un emplacement e…
$2,24M
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Appartement 3 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 177 m²
Nombre d'étages 3
Opatija Riviera, dans un emplacement unique, premier rang de la mer, cette station balnéaire…
$1,24M
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Appartement 3 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Situé dans un endroit attrayant à Opatija, au premier étage d'un nouveau bâtiment moderne, c…
$1,44M
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CoexCoex
Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Cet appartement entièrement meublé avec une belle vue sur la mer est situé près du centre d'…
$861,896
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Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 3
Opatija Riviera, dans un emplacement unique, premier rang de la mer, cette station balnéaire…
$861,896
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