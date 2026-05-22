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Villas Piscine à vendre en Grad Novigrad, Croatie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 206 m²
Nombre d'étages 3
Dans un environnement calme près de Novigrad, un nouveau projet de deux villas modernes avec…
$787,988
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
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