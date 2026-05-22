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Appartements Piscine à vendre en Grad Novigrad, Croatie

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Appartement 3 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Sol 1/3
À Novigrad, un appartement moderne au rez-de-chaussée dans un nouveau bâtiment est disponibl…
$597,171
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Agence
AGENCIJA Elite
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