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Vue sur la mer Appartements à vendre en Grad Novigrad, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/2
A Novigrad, un appartement moderne et fonctionnel S5 est à vendre, situé au 1er étage d'un i…
$428,300
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AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Appartement 1 chambre dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/2
Dans l'un des endroits les plus recherchés de Novigrad, un appartement rénové avec vue sur l…
$449,907
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